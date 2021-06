Tennis: French Open results - 1st update

Paris, June 1 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Jun, 2021 ) :French Open results on Tuesday, the third day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): Men 1st rd Ricardas Berankis (LTU) bt Ugo Humbert (FRA x29) 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 Alex De Minaur (AUS x21) bt Stefano Travaglia (ITA) 6-2, 6-4, 7-6 (7/4) Marco Cecchinato (ITA) bt Yasutaka Uchiyama (JPN) 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 Mikael Ymer (SWE) bt Roberto Carballes Baena (ESP) 6-4, 0-6, 4-6, 6-2, 6-2 Aslan Karatsev (RUS x24) bt Jenson Brooksby (USA) 6-3, 6-4, 6-4 Women 1st rd Astra Sharma (AUS) bt Irina Maria Bara (ROM) 7-6 (7/5), 6-2 Ons Jabeur (TUN x25) bt Yulia Putintseva (KAZ) 7-5, 6-2 Fiona Ferro (FRA) bt Liang En-shuo (TPE) 6-1, 1-6, 6-4 Jennifer Brady (USA x13) bt Anastasija Sevastova (LAT) 6-3, 6-3 Barbora Krejcikova (CZE) bt Kristyna Pliskova (CZE) 5-7, 6-4, 6-2 Ann Li (USA) bt Margarita Gasparyan (RUS) 6-0, 6-1 Elina Svitolina (UKR x5) bt Ocane Babel (FRA) 6-2, 7-5Maria Sakkari (GRE x17) bt Katarina Zavatska (UKR) 6-4, 6-1Jasmine Paolini (ITA) bt Stefanie Voegele (SUI) 7-5, 6-1.