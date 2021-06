Tennis: French Open results - 2nd update

French Open results on Wednesday, the fourth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding)

French Open results on Wednesday, the fourth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): Men 2nd rd Alexander Zverev (GER x6) bt Roman Safiullin (RUS) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/1) Laslo Djere (SRB) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3 Henri Laaksonen (SUI) bt Roberto Bautista Agut (ESP x11) 6-3, 2-6, 6-3, 6-2 Casper Ruud (NOR x15) bt Kamil Majchrzak (POL) 6-3, 6-2, 6-4 Federico Delbonis (ARG) bt Pablo Andujar (ESP) 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 Women 2nd rd Elena Vesnina (RUS) bt Petra Kvitova (CZE x11) - walkover Tamara Zidansek (SLO) bt Madison Brengle (USA) 6-4, 6-1 Katerina Siniakova (CZE) bt Veronika Kudermetova (RUS x29) 7-6 (9/7), 5-7, 7-5 Sorana Cirstea (ROM) bt Martina Trevisan (ITA) 6-4, 3-6, 6-4 Daria Kasatkina (RUS) bt Belinda Bencic (SUI x10) 6-2, 6-2 Polona Hercog (SLO) bt Caroline Garcia (FRA) 7-5, 6-4Marketa Vondrousova (CZE x20) bt Harmony Tan (FRA) 6-1, 6-3Ana Bogdan (ROM) bt Naomi Osaka (JPN x2) - walkover