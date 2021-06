Tennis: French Open results - 2nd update

French Open results on Friday, the sixth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding)

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2021 ) :French Open results on Friday, the sixth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding): Men 3rd rd Alexander Zverev (GER x6) bt Laslo Djere (SRB) 6-2, 7-5, 6-2 Kei Nishikori (JPN) bt Henri Laaksonen (SUI) 7-5 - retired Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Casper Ruud (NOR x15) 7-6 (7/3), 2-6, 7-6 (8/6), 0-6, 7-5 Federico Delbonis (ARG) bt Fabio Fognini (ITA x27) 6-4, 6-1, 6-3 Pablo Carreno-Busta (ESP x12) bt Steve Johnson (USA) 6-4, 6-4, 6-2 Christian Garin (CHI x22) bt Marcos Giron (USA) 6-1, 5-7, 6-2, 6-2 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Reilly Opelka (USA x32) 6-4, 6-2, 6-4 Women 3rd rd Serena Williams (USA x7) bt Danielle Collins (USA) 6-4, 6-4 Elena Rybakina (KAZ x21) bt Elena Vesnina (RUS) 6-1, 6-4 Victoria Azarenka (BLR x15) bt Madison Keys (USA x23) 6-2, 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x31) bt Aryna Sabalenka (BLR x3) 6-4, 2-6, 6-0Tamara Zidansek (SLO) bt Katerina Siniakova (CZE) 0-6, 7-6 (7/5), 6-2Sorana Cirstea (ROM) bt Darya Kasatkina (RUS) 6-3, 6-2