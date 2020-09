Tennis: French Open results - 3rd update

Paris, Sept 29 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Sep, 2020 ) :French Open results at Roland Garros on Tuesday, the third day of the delayed 2020 championship (x denotes seeded player): Men 1st rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Mikael Ymer (SWE) 6-0, 6-2, 6-3 Ricardas Berankis (LTU) bt Hugo Dellien (BOL) 6-1, 6-4, 6-4 Christian Garin (CHI x20) bt Philipp Kohlschreiber (GER) 6-4, 4-6, 6-1, 6-4 Marc Polmans (AUS) bt Ugo Humbert (FRA) 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 Attila Balazs (HUN) bt Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-2, 6-3, 7-5 Lloyd Harris (RSA) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-4, 7-6 (9/7) Matteo Berrettini (ITA x7) bt Vasek Pospisil (CAN) 6-3, 6-1, 6-3 Thiago Monteiro (BRA) bt Nikoloz Basilashvili (GEO x31) 7-5, 6-4, 6-2 Dusan Lajovic (SRB x22) bt Gianluca Mager (ITA) 6-4, 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 Kevin Anderson (RSA) bt Laslo Djere (SRB) 6-2, 6-3, 6-4 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Harold Mayot (FRA) 7-6 (7/5), 6-3, 7-5 Andrey Rublev (RUS x13) bt Sam Querrey (USA) 6-7 (5/7), 6-7 (4/7), 7-5, 6-4, 6-3 Roberto Carballes Baena (ESP) bt Steve Johnson (USA) 6-1, 6-1, 6-0 Pablo Cuevas (URU) bt Henri Laaksonen (SUI) 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 Women 1st rd Nao Hibino (JPN) bt Marta Kostyuk (UKR) 6-4, 6-0 Ons Jabeur (TUN x30) bt Zarina Diyas (KAZ) 4-6, 6-3, 6-1 Clara Tauson (DEN) bt Jennifer Brady (USA x21) 6-4, 3-6, 9-7 Danielle Collins (USA) bt Monica Niculescu (ROU) 2-6, 6-2, 6-1 Elena Rybakina (KAZ x14) bt Sorana Cirstea (ROU) 6-0, 6-3 Fiona Ferro (FRA) bt Heather Watson (GBR) 7-6 (7/4), 6-4 Irina Maria Bara (ROU) bt Donna Vekic (CRO x26) 6-3, 6-4 Alison Van Uytvanck (BEL) bt Rebecca Peterson (SWE) 2-6, 6-3, 6-1 Ana Bogdan (ROU) bt Timea Babos (HUN) 6-4, 6-2 Sofia Kenin (USA x4) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-4, 3-6, 6-3 Laura Siegemund (GER) bt Kristina Mladenovic (FRA) 7-5, 6-3 Sloane Stephens (USA x29) bt Vitalia Diatchenko (RUS) 6-2, 6-2 Paula Badosa (ESP) bt Kateryna Kozlova (UKR) 6-2, 4-6, 6-3Jelena Ostapenko (LAT) bt Madison Brengle (USA) 6-2, 6-1Karolina Pliskova (CZE x2) bt Mayar Sherif (EGY) 6-7 (9/11), 6-2, 6-4