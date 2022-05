Tennis: French Open results - 3rd update

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd May, 2022 ) :French Open results on Sunday, the first day of the 2022 tournament at Roland Garros (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries until further notice): Men 1st rd Aljaz Bedene (SLO) bt Christopher O'Connell (AUS) 6-2, 6-4, 6-7 (5/7), 6-1 Pablo Cuevas (URU) bt Jenson Brooksby (USA x31) 6-2, 6-1, 6-2 Grigor Dimitrov (BUL x18) bt Marcos Giron (USA) 6-1, 6-1, 6-1 Borna Coric (CRO) bt Carlos Taberner (ESP) 3-6, 6-2, 6-3, 6-1 Jaume Munar (ESP) bt Daniel Altmaier (GER) 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 Diego Schwartzman (ARG x15) bt Andrey Kuznetsov 6-3, 1-6, 6-4, 6-2 Felix Auger-Aliassime (CAN x9) bt Juan Pablo Varillas (PER) 2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 Botic van de Zandschulp (NED x26) bt Pavel Kotov 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 Fabio Fognini (ITA) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 7-5, 6-4 Alexander Zverev (GER x3) bt Sebastian Ofner (AUT) 6-2, 6-4, 6-4 Tallon Griekspoor (NED) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP x25) 2-6, 6-0, 6-4, 6-3 John Isner (USA x23) bt Quentin Halys (FRA) 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/1), 7-6 (8/6) Gregoire Barrere (FRA) bt Taro Daniel (JPN) 3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4 Hugo Dellien (BOL) bt Dominic Thiem (AUT) 6-3, 6-2, 6-4 Karen Khachanov bt Nuno Borges (POR) 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 Women 1st rd Magda Linette (POL) bt Ons Jabeur (TUN x6) 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 Aliaksandra Sasnovich bt Wang Xinyu (CHN) 6-4, 6-1 Belinda Bencic (SUI x14) bt Reka Jani (HUN) 6-1, 6-1 Katerina Siniakova (CZE) bt Petra Martic (CRO) 6-4, 7-6 (8/6) Karolina Muchova (CZE) bt Carole Monnet (FRA) 6-3, 6-3 Maria Sakkari (GRE x4) bt Clara Burel (FRA) 6-2, 6-3 Varvara Gracheva bt Astra Sharma (AUS) 4-6, 6-4, 7-5 Elise Mertens (BEL x31) bt Gabriela Ruse (ROM) 6-3, 6-1 Alison Van Uytvanck (BEL) bt Ann Li (USA) 3-6, 2-3 -- retired Beatriz Haddad Maia (BRA) bt Cristina Bucsa (ESP) 6-3, 1-6, 6-2 Kaia Kanepi (EST) bt Garbine Muguruza (ESP x10) 2-6, 6-3, 6-4 Olga Danilovic (SRB) bt Dalma Galfi (HUN) 3-6, 7-6 (7/4), 6-2 Jil Teichmann (SUI x23) bt Bernarda Pera (USA) 6-2, 6-1 Sorana Cirstea (ROM x26) bt Tatjana Maria (GER) 6-3, 6-3Sloane Stephens (USA) bt Jule Niemeier (GER) 5-7, 6-4, 6-2Maria Camila Osorio (COL) bt Harmony Tan (FRA) 6-4, 6-3