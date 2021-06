Tennis: Halle ATP results -- collated

Collated results from the ATP tournament in Halle on Tuesday (x denotes seeding)

Halle Westfalen, Germany, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Jun, 2021 ) :Collated results from the ATP tournament in Halle on Tuesday (x denotes seeding): First round Alexander Zverev (GER x3) bt Dominik Koepfer (GER) 6-4, 3-6, 6-3 Jan-Lennard Struff (GER) bt Daniil Medvedev (RUS x1) 7-6 (8/6), 6-3 Felix Auger-Aliassime (CAN) bt Hubert Hurkacz (POL) 6-3, 7-5 Kei Nishikori (JPN) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 2-6, 6-2 Philipp Kohlschreiber (GER) bt Jurij Rodionov (AUT) 6-4, 6-3 Andrey Rublev (RUS x4) bt Karen Khachanov (RUS) 6-3, 7-6 (7/5) Lloyd Harris (RSA) bt Gael Monfils (FRA x8) 6-4, 6-4 Lukas Lacko (SVK) bt Guido Pella (ARG) 6-7 (5/7), 7-5, 6-1Nikoloz Basilashvili (GEO) bt Gilles Simon (FRA) 6-1, 3-6, 6-4Arthur Rinderknech (FRA) bt Yannick Hanfmann (GER) 7-5, 6-3