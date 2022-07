Tennis: Hamburg ATP/WTA results

Hamburg ATP/WTA results on Tuesday

Hamburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jul, 2022 ) :Hamburg ATP/WTA results on Tuesday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Women 1st rd Aleksandra Krunic (SRB) bt Sabine Lisicki (GER) 6-4, 6-2 Bernarda Pera (USA) bt Gabriela Ruse (ROM x9) 6-0, 6-4 Joanne Z�ger (SUI) bt Jule Niemeier (GER) 6-4, 0-6, 6-4 2nd rd Katerina Siniakova (CZE) bt Laura Pigossi (BRA) 6-1, 6-1 Men 1st rd Carlos Alcaraz (ESP x1) bt Nicola Kuhn (GER) 3-6, 6-1, 7-6 (7/3) Fabio Fognini (ITA) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) Pablo Carreo-Busta (ESP x4) bt Luca Nardi (ITA) 6-2, 6-1 Borna Coric (CRO) bt Laslo Djere (SRB) 1-6, 7-6 (7/4), 6-3 Tallon Griekspoor (NED) bt Holger Rune (DEN x8) 7-6 (10/8), 7-5 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Diego Schwartzman (ARG x3) 7-5, 6-4Aslan Karatsev bt Nikoloz Basilashvili (GEO x6) 6-4, 6-0afp