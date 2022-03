Tennis: Indian Wells ATP/WTA results - collated

Results on Wednesday in the Indian Wells WTA and ATP Masters hardcourt tennis tournament (x-denotes seeded player, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice)

Indian Wells, United States, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Mar, 2022 ) :results on Wednesday in the Indian Wells WTA and ATP Masters hardcourt tennis tournament (x-denotes seeded player, players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Women 1st rd Anna Kalinskaya bt Harmony Tan (FRA) 6-2, 1-0 retired Ajla Tomljanovic (AUS) bt Hailey Baptiste (USA) 6-2, 2-6, 6-2 Ekaterina Alexandrova bt Elvina Kalieva (USA) 4-6, 6-2, 7-6 (9/7) Claire Liu (USA) bt Viktoriya Tomova (BUL) 7-6 (7/2), 6-4 Caroline Garcia (FRA) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-4, 6-7 (8/10), 7-5 Petra Martic (CRO) bt Anna Bond�r (HUN) 7-5, 6-3 Ann Li (USA) bt Madison Brengle (USA) 1-6, 7-6 (7/5), 6-0 Danka Kovinic (MNE) bt Jil Teichmann (SUI) 7-5, 7-5 Anhelina Kalinina (UKR) bt Clara Burel (FRA) 6-3, 6-2 Beatriz Haddad Maia (BRA) bt Sofia Kenin (USA) 6-3, 7-5 Katie Volynets (USA) bt Arantxa Rus (NED) 4-6, 6-4, 6-1 Zheng Qinwen (CHN) bt Vera Zvonareva 6-3, 6-2 Harriet Dart (GBR) bt Ana Konjuh (CRO) 6-1, 3-1 retired Kaia Kanepi (EST) bt Robin Montgomery (USA) 6-3, 6-3Misaki Doi (JPN) bt Anastasia Potapova 0-6, 6-4, 6-3Alison Riske (USA) bt Caty McNally (USA) 6-0, 6-3