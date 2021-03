Tennis: Marseille ATP results

Marseille, March 9 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Mar, 2021 ) : results from the ATP tournament in Marseille , France , on Tuesday (x denotes seeding): 1st rd Mackenzie McDonald ( USA ) bt Stefano Travaglia ( ITA ) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1) Matthew Ebden (AUS) bt Benjamin Bonzi (FRA) 3-6, 7-6 (8/6), 6-3 Alejandro Davidovich Fokina (ESP x7) bt Petros Tsitsipas (GRE) 6-0, 6-2 Arthur Rinderknech (FRA) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 1-6, 6-3, 6-2 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) bt Feliciano Lopez (ESP) 3-6, 6-4, 7-5Pierre-Hugues Herbert (FRA) bt Kei Nishikori (JPN x6) 6-1, 6-4Lucas Pouille (FRA) bt Alex Molcan (SVK) 7-5, 6-3

