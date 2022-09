Tennis: Metz ATP results

Metz, France, Sept 21 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Sep, 2022 ) :results from the ATP tournament in Metz on Wednesday (x denotes seeding): 1st rd Stan Wawrinka (SUI) bt Joao Sousa (POR) 7-6 (7/1), 6-2 Gregoire Barrere (FRA) bt Oscar Otte (GER) 7-6 (7/3), 7-5 Mikael Ymer (SWE) bt Adrian Mannarino (FRA x8) 7-5, 6-0 Benjamin Bonzi (FRA) bt Ugo Humbert (FRA) 6-2, 2-6, 6-1 Alexander Bublik (KAZ x7) bt Evan Furness (FRA) 5-7, 6-4, 7-6 (7/5) Dominic Thiem (AUT) bt Richard Gasquet (FRA) 6-3, 7-6 (7/3) 2nd rdSebastian Korda (USA) bt Lorenzo Musetti (ITA x3) 6-3, 7-6 (8/6)