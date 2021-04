Results from the ATP tournament in Munich on Wednesday (x denotes seeding)

Munich, Germany, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Apr, 2021 ) :results from the ATP tournament in Munich on Wednesday (x denotes seeding): 2nd rd Alexander Zverev (GER x1) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-2, 6-4John Millman (AUS x8) bt Guido Pella (ARG) 4-6, 2-0 - retiredCasper Ruud (NOR x2) bt Pablo Cuevas (URU) 6-3, 6-2