Naples, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Oct, 2022 ) :results from the ATP tournament in Naples on Saturday (x denotes seeding): Semi-finals Lorenzo Musetti (ITA x4) bt Miomir Kecmanovic (SRB x5) 6-3, 6-4Matteo Berrettini (ITA x2) bt Mackenzie McDonald (USA) 3-6, 7-6 (7/2), 6-3