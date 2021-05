Tennis: Parma ATP results - collated

Result from the ATP tournament in Parma on Thursday (x denotes seeding)

Parma, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th May, 2021 ) :result from the ATP tournament in Parma on Thursday (x denotes seeding): Quarter-finals Sebastian Korda (USA) bt Yoshihito Nishioka (JPN x8) 6-3, 6-3 Tommy Paul (USA x6) bt Jan-Lennard Struff (GER x4) 6-2, 6-4Marco Cecchinato (ITA) bt Norbert Gombos (SVK) 6-3, 6-1Jaume Munar (ESP) bt Richard Gasquet (FRA x5) 6-1, 6-1