Tennis: Phillip Island Trophy results

Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Feb, 2021 ) :results from the WTA Phillip Island Trophy at Melbourne Park on Sunday: Women's singles 1st rd Rebecca Peterson (SWE x16) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 4-6, 6-3 Varvara Lepchenko (USA) bt Nao Hibino (JPN) 6-3, 3-0 ret Rebecca Marino (CAN) bt Mona Barthel (GER) 6-4, 6-3 Ankita Raina (IND) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 5-7, 6-1, 6-2 Kimberly Birrell (AUS) bt Alize Cornet (FRA x15) 6-2, 7-5 Ajla Tomljanovic (AUS) bt Lizette Cabrera (AUS) 6-3, 6-4 Jil Teichmann (SUI) bt Mihaela Buzarnescu (ROM) 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 Patricia Tig (ROM) bt Lesya Tsurenko (UKR) 2-6, 6-2, 6-3 Francesca Jones (GBR) bt Zheng Saisai (CHN x11) 6-2, 3-6, 6-2 Zhu Lin (CHN) bt Sara Errani (ITA) 6-2, 6-3 Maddison Inglis (AUS) bt Kamilla Rakhimova (RUS) 6-3, 6-3 Zarina Diyas (KAZ) bt Christina McHale (USA) 3-6, 6-3, 6-1 2nd rdOlivia Gadecki (AUS) bt Sofia Kenin (USA x1) 2-6, 7-6 (7/4), 6-4