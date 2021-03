Tennis: Qatar Open ATP results

Doha, March 9 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Mar, 2021 ) :results from the ATP Qatar Open in Doha on Tuesday (x denotes seeding): 1st rd Marton Fucsovics (HUN) bt Dusan Lajovic (SRB) 7-6 (7/3), 6-3 Lloyd Harris (RSA) bt Stan Wawrinka (SUI x7) 7-6 (7/3), 6-7 (6/8), 7-5 David Goffin (BEL x6) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 6-4 Vasek Pospisil (CAN) bt Christopher O'Connell (AUS) 6-3, 6-4Malek Jaziri (TUN) bt Norbert Gombos (SVK) 6-2, 7-5Dan Evans (GBR) bt Jeremy Chardy (FRA) 6-4, 1-6, 6-2