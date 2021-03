Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Mar, 2021 ) :results from the ATP Qatar Open in Doha on Thursday (x denotes seeding): Quarter-finalsAndrey Rublev (RUS x3) bt Marton Fucsovics (HUN) - walkoverTaylor Fritz (USA) bt Denis Shapovalov (CAN x4) 5-7, 6-3, 7-5