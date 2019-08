Tennis: Results on Friday in the WTA tournament in San Jose, California

Results on Friday in the WTA tournament in San Jose, California (x-denotes seeding)

Quarter-finals Maria Sakkari (GRE x7) bt Elina Svitolina (UKR x1) 1-6, 7-6 (7/3), 6-3 Zheng Saisai (CHN) bt Amanda Anisimova (USA x4) 5-7, 7-5, 6-4Donna Vekic (CRO x5) bt Kristie Ahn (USA) 7-5, 6-0Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Carla Su�rez (ESP x6) 3-6, 6-2, 6-4