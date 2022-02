Tennis: Saint Petersburg WTA results

Results from the WTA tournament in Saint Petersburg on Wednesday (x denotes seeding):

1st rd Elena Rybakina (KAZ x3) bt Varvara Gracheva (RUS) 6-2, 6-1 2nd rdElise Mertens (BEL x8) bt Petra Martic (CRO) 6-4, 3-6, 6-2Anett Kontaveit (EST x2) bt Sorana Cirstea (ROM) 6-4, 7-5