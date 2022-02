Results from the WTA tournament in Saint Petersburg on Saturday (x denotes seeding)

Saint Petersburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Feb, 2022 ) :results from the WTA tournament in Saint Petersburg on Saturday (x denotes seeding): Semi-finals Maria Sakkari (GRE x1) bt Irina-Camelia Begu (ROM) 6-4, 6-7 (4/7), 6-4Anett Kontaveit (EST x2) bt Jelena Ostapenko (LAT x7) 6-3, 6-4