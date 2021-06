Results from the ATP tournament in Stuttgart on Saturday (x denotes seeding)

Semi-finalsMarin Cilic (CRO) bt Jurij Rodionov (AUT) 6-3, 1-0 -- retiredFelix Auger-Aliassime (CAN x3) bt Sam Querrey (USA) 6-4, 7-5