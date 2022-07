Results from the ATP tournament in Umag on Wednesday (x denotes seeding)

Umag, Croatia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Jul, 2022 ) :results from the ATP tournament in Umag on Wednesday (x denotes seeding): 2nd rd Giulio Zeppieri (ITA) bt Daniel Elahi Galan (COL) 6-4, 3-6, 6-1Roberto Carballes Baena (ESP) bt Alex Molcan (SVK x5) 3-6, 6-2, 6-3