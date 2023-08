Tennis: US Open results

Results from day one of the US Open at USTA Billie Jean King Tennis Center on Monday

New York, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Aug, 2023 ) :results from day one of the US Open at USTA Billie Jean King Tennis Center on Monday (x denotes seed) Men 1st rd Dominic Thiem (AUT) bt Alexander Bublik (KAZ x25) 6-3, 6-2, 6-4 Ben Shelton (USA) bt Pedro Cach�n (ARG) 1-6, 6-3, 6-2, 6-4 Women 1st rd Iga Swiatek (POL x1) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-0, 6-1 Daria Saville (AUS) bt Clervie Ngounoue (USA) 6-0, 6-2 Victoria Azarenka (BLR x18) bt Fiona Ferro (FRA) 6-1, 6-2 Belinda Bencic (SUI x15) bt Kamilla Rakhimova (RUS) 6-2, 6-4 Karol�na Muchova (CZE x10) bt Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-0 Magdalena Frech (POL) bt Emma Navarro (USA) 7-6 (12/10), 1-6, 6-2Taylor Townsend (USA) bt Varvara Gracheva (FRA) 6-4, 6-2Rebeka Masarova (ESP) bt Maria Sakkari (GRE x8) 6-4, 6-4