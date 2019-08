Tennis: US Open results - 1st update

New York, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Aug, 2019 ) :results from Tuesday's second day of the US Open tennis championships: (x denotes seed): Men 1st rd Matteo Berrettini (ITA x24) bt Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 2-6, 6-2 Alexei Popyrin (AUS) bt Federico Del Bonis (ARG) 6-1, 7-5, 7-6 (7/5) Mikhail Kukushkin (KAZ) bt Roberto Bautista Agut (ESP x10) 3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 Lorenzo Sonego (ITA) bt Marcel Granollers (ESP) 6-3, 6-4, 6-4 Alexander Bublik (KAZ) bt Santiago Giraldo (COL) 2-6, 6-0, 7-5, 3-6, 6-4 Marin Cilic (CRO x22) bt Martin Klizan (SVK) 6-3, 6-2, 7-6 (8/6) Women 1st rd Naomi Osaka (JPN x1) bt Anna Blinkova (RUS) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 Magda Linette (POL) bt Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-4 Alize Cornet (FRA) bt Jessica Pegula (USA) 6-2, 6-3 Belinda Bencic (SUI x13) bt Mandy Minella (LUX) 6-3, 6-2 Julia Goerges (GER x26) bt Natalia Vikhlyantseva (RUS) 1-6, 6-1, 7-6 (7/1) Francesca Di Lorenzo (USA) bt Veronika Kudermetova (RUS) 7-6 (7/4), 6-2 Kiki Bertens (NED x7) bt Paula Badosa (ESP) 6-4, 6-2 Jelena Ostapenko (LAT) bt Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 7-6 (9/7) Alison Riske (USA) bt Garbine Muguruza (ESP x24) 2-6, 6-1, 6-3Andrea Petkovic (GER) bt Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-3, 6-4Petra Kvitova (CZE x6) bt Denisa Allertova (CZE) 6-2, 6-4