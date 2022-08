Tennis: US Open results - 3rd update

New York, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Aug, 2022 ) :US Open results on Monday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Daniil Medvedev (x1) bt Stefan Kozlov (USA) 6-2, 6-4, 6-0 Arthur Rinderknech (FRA) bt Quentin Halys (FRA) 4-6, 7-6 (7/4), 6-3, 6-2 Nuno Borges (POR) bt Ben Shelton (USA) 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (7/5), 6-7 (8/10), 6-3 Wu Yibing (CHN) bt Nikoloz Basilashvili (GEO x31) 6-3, 6-4, 6-0 Benjamin Bonzi (FRA) bt Ugo Humbert (FRA) 7-6 (7/1), 6-1, 5-7, 3-6, 6-2 Alejandro Tabilo (CHI) bt Kamil Majchrzak (POL) 6-1, 6-4, 6-7 (3/7), 6-1 JJ Wolf (USA) bt Roberto Bautista Agut (ESP x16) 6-4, 6-4, 6-4 Pablo Carreno Busta (ESP x12) bt Dominic Thiem (AUT) 7-5, 6-1, 5-7, 6-3 Alexander Bublik (KAZ) bt Hugo Gaston (FRA) 6-4, 6-4, 6-4 Christian Garn (CHI) bt Jir Lehecka (CZE) 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, 6-1 Alex De Minaur (AUS x18) bt Filip Krajinovic (SRB) 7-5, 6-2, 6-3 Karen Khachanov (x27) bt Denis Kudla (USA) 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 Thiago Monteiro (BRA) bt Alex Molcan (SVK) 6-4, 4-6, 6-4, 6-1 Jack Draper (GBR) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 6-3, 6-3 Felix Auger-Aliassime (CAN x6) bt Alexander Ritschard (SUI) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 Daniel Elahi Galan (COL) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x4) 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 Jordan Thompson (AUS) bt Lorenzo Sonego (ITA) 2-6, 1-6, 6-2, 6-4, 6-4 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 7-5, 6-3 Marton Fucsovics (HUN) bt Maxime Cressy (USA x30) 6-7 (4/7), 7-5, 5-1 - retired Andy Murray (GBR) bt Francisco Cerundolo (ARG x24) 7-5, 6-3, 6-3 Emilio Nava (USA) bt John Millman (AUS) 7-6 (9/7), 4-6, 7-6 (7/4), 1-6, 6-1 Hugo Grenier (FRA) bt Tomas Etcheverry (ARG) 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 Matteo Berrettini (ITA x13) bt Nicolas Jarry (CHI) 6-2, 6-3, 6-3 Brandon Holt (USA) bt Taylor Fritz (USA x10) 6-7 (3/7), 7-6 (7/1), 6-3, 6-4 Pedro Cachn (ARG) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-4, 6-3, 5-7, 1-6, 7-6 (10/6) Corentin Moutet (FRA) bt Stan Wawrinka (SUI) 6-4, 7-6 (9/7) -- retired Botic van de Zandschulp (NED x21) bt Tomas Machac (CZE) 3-6, 7-6 (7/3), 6-1, 3-6, 7-5 Tommy Paul (USA x29) bt Bernabe Zapata Miralles (ESP) 4-6, 6-3, 2-6, 6-0, 7-5 Sebastian Korda (USA) bt Facundo Bagnis (ARG) 5-7, 7-6 (7/3), 7-5, 6-1 Tim Van Rijthoven (NED) bt Zhang Zhizhen (CHN) 3-6, 6-7 (4/7), 7-6 (11/9), 6-1, 6-4 Casper Ruud (NOR x5) bt Kyle Edmund (GBR) 6-3, 7-5, 6-2 Women 1st rd Daria Snigur (UKR) bt Simona Halep (ROM x7) 6-2, 0-6, 6-4 Rebecca Marino (CAN) bt Magdalena Frech (POL) 6-2, 6-3 Anna Karolina Schmiedlova (SVK) bt Nadia Podoroska (ARG) 6-3, 6-2 Zhang Shuai (CHN) bt Jil Teichmann (SUI x30) 6-4, 6-2 Madison Keys (USA x20) bt Dayana Yastremska (UKR) 7-6 (7/3), 6-3 Camila Giorgi (ITA) bt Anna Bondar (HUN) 4-6, 6-3, 6-1 Gabriela Ruse (ROM) bt Daria Saville (AUS) 3-6, 6-2, 6-4 Coco Gauff (USA x12) bt Leolia Jeanjean (FRA) 6-2, 6-3 Beatriz Haddad Maia (BRA x15) bt Ana Konjuh (CRO) 6-0, 6-0 Bianca Andreescu (CAN) bt Harmony Tan (FRA) 6-0, 3-6, 6-1 Anna Kalinskaya bt Rebecca Peterson (SWE) 6-4, 6-3 Caroline Garcia (FRA x17) bt Kamilla Rakhimova 6-2, 6-4 Alison Riske (USA x29) bt Eleana Yu (USA) 6-2, 6-4 Maria Camila Osorio (COL) bt Ann Li (USA) 1-6, 6-3, 6-1 Wang Xiyu (CHN) bt Diane Parry (FRA) 5-7, 6-3, 6-3 Maria Sakkari (GRE x3) bt Tatjana Maria (GER) 6-4, 3-6, 6-0 Ons Jabeur (TUN x5) bt Madison Brengle (USA) 7-5, 6-2 Elizabeth Mandlik (USA) bt Tamara Zidansek (SLO) 5-7, 7-6 (7/3), 6-4 Viktoria Kuzmova (SVK) bt Sara Sorribes Tormo (ESP) 6-3, 6-4 Shelby Rogers (USA x31) bt Arantxa Rus (NED) 3-6, 6-3, 6-4 Veronika Kudermetova (x18) bt Donna Vekic (CRO) 7-5, 6-3 Maryna Zanevska (BEL) bt Coco Vandeweghe (USA) 6-1, 7-5 Dalma Galfi (HUN) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 6-4, 6-3 Harriet Dart (GBR) bt Daria Kasatkina (x10) 7-6 (10/8), 1-6, 6-3 Leylah Fernandez (CAN x14) bt Ocane Dodin (FRA) 6-3, 6-4 Liudmila Samsonova bt Sara Bejlek (CZE) 6-3, 6-1 Aleksandra Krunic (SRB) bt Elina Avanesyan 6-4, 6-4 Barbora Krejcikova (CZE x23) bt Fernanda Contreras Gomez (MEX) 6-0, 6-4 Evgeniya Rodina bt Martina Trevisan (ITA x27) 7-5, 6-1 Ajla Tomljanovic (AUS) bt Karolna Muchova (CZE) 6-3, 7-6 (7/5)Serena Williams (USA) bt Danka Kovinic (MNE) 6-3, 6-3Anett Kontaveit (EST x2) bt Jaqueline Cristian (ROM) 6-3, 6-0.