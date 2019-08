Tennis: US Open results

Results from Tuesday's second day of the US Open tennis championships

New York, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Aug, 2019 ) :results from Tuesday's second day of the US Open tennis championships: (x denotes seed): Men 1st rd Alexei Popyrin (AUS) bt Federico Del Bonis (ARG) 6-1, 7-5, 7-6 (7/5) Women 1st rd Alize Cornet (FRA) bt Jessica Pegula (USA) 6-2, 6-3 Belinda Bencic (SUI x13) bt Mandy Minella (LUX) 6-3, 6-2 Francesca Di Lorenzo (USA) bt Veronika Kudermetova (RUS) 7-6 (7/4), 6-2 Jelena Ostapenko (LAT) bt Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 7-6 (9/7)Andrea Petkovic (GER) bt Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-3, 6-4Petra Kvitova (CZE x6) bt Denisa Allertova (CZE) 6-2, 6-4