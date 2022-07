Tennis: Warsaw WTA results

Results from the WTA tournament in Warsaw on Wednesday

Warsaw, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jul, 2022 ) :results from the WTA tournament in Warsaw on Wednesday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): 1st rd Iga Swiatek (POL x1) bt Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-2 Gabriela Talaba (ROM) bt Raluca Serban (CYP) 3-6, 6-2, 7-5 Elisabetta Cocciaretto (ITA) bt Martyna Kubka (POL) 6-2, 6-3 Kristina Mladenovic (FRA) bt Anna Bondar (HUN x6) 1-6, 7-5, 7-6 (10/8) Sara Errani (ITA) bt Arantxa Rus (NED) 6-1, 5-7, 6-4 Kateryna Kozlova (UKR) bt Maryna Zanevska (BEL x11) 6-3, 6-3 2nd rdAna Bogdan (ROM) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-0, 6-4