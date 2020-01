Tennis: WTA Auckland Classic day five results - collated

Collated results from day five of the WTA Auckland Classic tennis tournament on Friday

Auckland, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Jan, 2020 ) :Collated results from day five of the WTA Auckland Classic tennis tournament on Friday: Quarter-finals Jessica Pegula (USA) bt Alize Cornet (FRA) 6-0, 3-2 rtd Serena Williams (USA) bt Laura Siegemund (GER) 6-4, 6-3 Caroline Wozniacki (DEN x5) bt Julia Goerges (GER x4) 6-1, 6-4 Amanda Anisimova (USA x3) bt Eugenie Bouchard (CAN) 6-2, 3-6, 6-4 Semi-finals drawSerena Williams (USA x1) vs Amanda Anisimova (USA x3)Caroline Wozniacki (DEN x5) vs Jessica Pegula (USA)