Tennis: WTA Chennai results

Results from the WTA tournament in Chennai on Monday

Chennai, India, Sept 12 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Sep, 2022 ) :results from the WTA tournament in Chennai on Monday 1st round Nao Hibino (JPN) bt Jana Fett (CRO) 6-0, 6-4 Qiang Wang (CHN x6) bt Yanina Wickmayer (BEL) 6-4, 1-6, 6-4 Katarzyna Kawa (POL) bt Astra Sharma (AUS) 6-4, 6-3 Rebecca Marino (CAN x7) bt Anna Blinkova (RUS) 7-5, 6-2 Karman Kaur Thandi (IND) bt Chloe Paquet (FRA x8) 4-6, 6-4, 6-3 Eugenie Bouchard (CAN) bt Joanne Zueger (SUI) 7-6 (7/4), 6-2Rebecca Peterson (SWE x5) bt Victoria Jimenez (AND) 6-2, 7-6 (7/4)Linda Fruhvirtova (CZE) bt Chin-Wei Chan (TWN) 4-6, 6-1, 6-3