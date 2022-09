Tennis: WTA Parma Open results

Results from the WTA Parma Open on Tuesday

Parma, Italy, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Sep, 2022 ) :results from the WTA Parma Open on Tuesday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): 1st rd Arantxa Rus (NED) bt Panna Udvardy (HUN) 7-5, 6-3 Dalma Galfi (HUN) bt Erika Andreeva 6-1, 6-2 Maryna Zanevska (BEL) bt Lucia Bronzetti (ITA x8) 6-3, 6-2 Danka Kovinic (MNE) bt Oceane Dodin (FRA) 6-1, 3-6, 6-4 Elisabetta Cocciaretto (ITA) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP x7) 7-5, 6-1Irina-Camelia Begu (ROM x3) bt Viktoriya Tomova (BUL) 7-5, 5-1 abandonSimona Waltert (SUI) bt Tamara Zidansek (SLO) 6-4, 6-4