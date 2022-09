Results from the WTA Tallinn Open on Friday

Tallinn, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Sep, 2022 ) :results from the WTA Tallinn Open on Friday (x denotes seeding): Quarter-finals Anett Kontaveit (EST x1) bt Ysaline Bonaventure (BEL) 6-3, 3-6, 6-3Barbora Krejcikova (CZE x7) bt Beatriz Haddad Maia (BRA x3) 6-3, 6-4Belinda Bencic (SUI x2) bt Donna Vekic (CRO) 6-4, 6-1