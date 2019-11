Third-round scores at WGC-HSBC Champions

Leading third-round scores on Saturday in the WGC-HSBC Champions at Sheshan International Golf Club in Shanghai, China (par 72)

Shanghai (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Nov, 2019 ):Leading third-round scores on Saturday in the WGC-HSBC Champions at Sheshan International Golf Club in Shanghai, China (par 72): 201 - Rory McIlroy (NIR) 67-67-67 202 - Louis Oosthuizen (RSA) 68-69-65 203 - Xander Schauffele (USA) 66-69-68, Matthew Fitzpatrick (ENG) 66-67-70 204 - Paul Waring (ENG) 73-65-66 205 - Jason Kokrak (USA) 69-70-66, Im Sung-jae (KOR) 66-69-70 206 - Abraham Ancer (MEX) 68-71-67, Kevin Kisner (USA) 72-67-67 207 - Christian Bezuidenhout (RSA) 69-72-66, Matthias Schwab (AUT) 67-71-69, Victor Perez (FRA) 65-71-71208 - Jazz Janewattananond (THA) 70-69-69209 - An Byeong-hun (KOR) 69-71-69