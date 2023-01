Melbourne, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jan, 2023 ) :Facts and figures ahead of Friday's Australian Open men's semi-finals (x denotes seeding): Stefanos Tsitsipas (GRE x3) v Karen Khachanov (RUS x18) Head-to-head: Tsitsipas leads 5-0 Fast facts Stefanos Tsitsipas Age: 24 World ranking: 4 prize money: $23,655,204 Career titles: 9 Grand Slam titles: 0 Australian Open best: Semi-finals (2019, 2021, 2022) Coach: Apostolos Tsitsipas Path to the semi-final: 1st rd: bt Quentin Halys (FRA) 6-3, 6-4, 7-6 (8/6) 2nd rd: bt Rinky Hijikata (AUS) 6-3, 6-0, 6-2 3rd rd: bt Tallon Griekspoor (NED) 6-2, 7-6 (7/5), 6-3 4th rd: bt Jannik Sinner (ITA x15) 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 Quarter-final: bt Jiri Lehecka (CZE) 6-3, 7-6 (7/2), 6-4 Karen Khachanov Age: 26 World ranking: 20 Prize money: $12,265034 Career titles: 4 Grand Slam titles: 0 Australian Open best: Semi-finals (2023) Coach: Jose Clavet and Vedran Martic Path to the semi-final: 1st rd: bt Bernabe Zapata Miralles (ESP) 7-6 (7/3), 6-2, 6-0 2nd rd: bt Jason Kubler (AUS) 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 3rd rd: bt Frances Tiafoe (USA x16) 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9)4th rd: bt Yoshihito Nishioka (JPN x31) 6-0, 6-0, 7-6 (7/4)Quarter-final: bt Sebastian Korda (USA x29) 7-6 (7/5), 6-3, 3-0 ret