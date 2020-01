The Jubilee Insurance 5th Under18 National Junior Snooker Championship 2020 kicked off here at Snooker Hall of Pakistan Sports Complex on Friday

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Jan, 2020 ) :The Jubilee Insurance 5th Under18 National Junior Snooker Championship 2020 kicked off here at Snooker Hall of Pakistan sports Complex on Friday.

On Day 1 matches, Zubair Tahir (Punjab) beat Kamran Chaudhry (Islamabad) 3-2 (40-55, 57-24, 60-58, 41-54, 69-17), Muhammad Waqas (Sindh) beat Muhammad Mudassir (Balochistan) 3-1 (47-56, 75-22, 64-52(64), 80-12), Abdul Hadi (Sindh) beat Jawad Ali (Bal) 3-1 (32-59, 62-26, 65-21, 51-20), Hamza Ilyas (Pjb) beat Muhammad Awais (Khyber Pakhtunkhwa) 3-0 (55-15, 67-23, 68-32), Ahsan Ramzan (Pjb) bewt Shaikh Qamber (Sindh) 3-0 (62-11(54), 105-8(60), 67-62), Muhammad Ibrar (Kp) beat Zohaib Mustafa (Isb) 3-0 (59-45, 70-30, 53-15), Muhammad Shehryar Abbas (Pjb) bt Rizwan Durrani (Bal) 3-0 (82-01(60), 63-02, 60-05), Kamran Ali (Sindh) beat Awais Ahmed (Kp) 3-1 (66-35, 46-63, 61-07, 49-07), Muhammad Umer Khan (Pjb) beat Syed Anus Zafar (Sindh) 3-0 (78-44, 69-20, 80-9(52), Shehryar Khan (Sindh) beat Shawais Moris (Kp) 3-0 (55-20, 61-31, 54-14), Kamran Albert Masih (Kp) bt Fardeen (Pjb) 3-2 (16-64, 64-42, 57-39, 19-59, 53-50), Umer Junaid (Sindh) bt Junaid Khalid (Bal) 3-0 (65-14, 60-32, 57-08), Kamran Chaudhry (Isb) bt Muhammad Mudassir (Bal) 3-0 (86-5, 57-14, 54-36), Abdul Hadi (Sindh) bt Muhammad Awais (Kp) 3-1 (34-61, 56-18, 66-60, 53-23), Rizwan Durrani (Bal) bt Kamran Ali (Sindh) 3-0 (63-42, 78-25, 56-27).

Saturday fixtures include Syed Bilal Shah (Bal) v Syed Anus Zafar (Sindh); Ahtisham Asghar (Pjb) v Shawais Moris (Kp); Mohaib Kasi (Bal) v Fardeen (Pjb); Malik Muzammil Khan (Kp) v Umer Junaid (Sindh); Muhammad Waqas (Sindh) v Zubair Tahir (Pjb); Hamza Ilyas (Pjb) v Jawad Ali (Bal); Zohaib Mustafa (Isb) v Shaikh Qamber (Sindh); Awais Ahmed (Kp) v Muhammad Shehryar Abbas (Pjb); Muhammad Umer Khan (Pjb) v Syed Bilal Shah (Bal); Shehryar Khan (Sindh) v Ahtisham Asghar (Pjb); Kamran Albert Masih (Kp) v Mohaib Kasi (Bal); Junaid Khalid (Bal) v Malik Muzammil Khan (Kp); Muhammad Mudassir (Bal) v Zubair Tahir (Pjb); Muhammad Awais (Kp) v Jawad Ali (Bal); Muhammad Ibrar (Kp) v Shaikh Qamber (Sindh); Kamran Ali (Sindh) v Muhammad Shehryar Abbas (Pjb).