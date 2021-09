US Open tennis results - 4th update

New York, Sept 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Sep, 2021 ) :results from Thursday's matches at the US Open (x denotes seed): Men 2nd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Tallon Griekspoor (NED) 6-2, 6-3, 6-2 Kei Nishikori (JPN) bt Mackenzie McDonald (USA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-7 (5/7), 2-6, 6-3 Aslan Karatsev (RUS x21) bt Jordan Thompson (AUS) 3-6, 3-6, 7-5, 7-6 (11/9), 6-1 Jenson Brooksby (USA) bt Taylor Fritz (USA) 6-7 (7/9), 7-6 (12/10), 7-5, 6-2 Andreas Seppi (ITA) bt Hubert Hurkacz (POL x10) 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (8/6) Oscar Otte (GER) bt Denis Kudla (USA) 6-4, 6-4, 6-2 Ilya Ivashka (BLR) bt Vasek Pospisil (CAN) 6-3, 6-4, 7-6 (7/5) Matteo Berrettini (ITA x6) bt Corentin Moutet (FRA) 7-6 (7/2), 4-6, 6-4, 6-3 Alexander Zverev (GER x4) bt Albert Ramos (ESP) 6-1, 6-0, 6-3 Jack Sock (USA) bt Alexander Bublik (KAZ x31) 7-6 (7/3), 6-7 (2/7), 6-4, 4-6, 6-3 Gael Monfils (FRA x17) bt Steve Johnson (USA) 7-5, 4-6, 6-4, 6-4 Jannik Sinner (ITA x13) bt Zachary Svajda (USA) 6-3, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-4 Nikoloz Basilashvili (GEO) bt Maxime Cressy (USA) 7-6 (7/3), 6-3, 7-5 Reilly Opelka (USA x22) bt Lorenzo Musetti (ITA) 7-6 (7/1), 7-5, 6-4 Lloyd Harris (RSA) bt Ernesto Escobedo (USA) 6-4, 6-4, 6-2 Women 2nd rd Ashleigh Barty (AUS x1) bt Clara Tauson (DEN) 6-1, 7-5 Shelby Rogers (USA) bt Sorana Cirstea (ROM) 7-5, 6-2 Sara Sorribes (ESP) bt Hsieh Su-Wei (TPE) 6-1, 6-3 Emma Raducanu (GBR) bt Zhang Shuai (CHN) 6-2, 6-4 Belinda Bencic (SUI x11) bt Martina Trevisan (ITA) 6-3, 6-1 Jessica Pegula (USA x23) bt Misaki Doi (JPN) 6-3, 6-2 Anett Kontaveit (EST x28) bt Jil Teichmann (SUI) 6-4, 6-1 Iga Swiatek (POL x7) bt Fiona Ferro (FRA) 3-6, 7-6 (7/3), 6-0 Varvara Gracheva (RUS) bt Paula Badosa (ESP x24) 6-4, 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x14) bt Anna Karolna Schmiedlov (SVK) 6-2, 5-7, 6-2 Petra Kvitova (CZE x10) bt Kristna Plskov (CZE) 7-6 (7/4), 6-2 Maria Sakkari (GRE x17) bt Katerina Siniakov (CZE) 6-4, 6-2Greet Minnen (BEL) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-4, 6-4Angelique Kerber (GER x16) bt Anhelina Kalinina (UKR) 6-3, 6-2.