US Open tennis results - collated

New York, Sept 6 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Sep, 2021 ) :results from Sunday's matches at the US Open (x denotes seed): Men 4th rd Flix Auger-Aliassime (CAN x12) bt Frances Tiafoe (USA) 4-6, 6-2, 7-6 (8/6), 6-4 Carlos Alcaraz (ESP) bt Peter Gojowczyk (GER) 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0 Botic van de Zandschulp (NED) bt Diego Schwartzman (ARG x11) 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Daniel Evans (GBR x24) 6-3, 6-4, 6-3 Women 4th rd Elina Svitolina (UKR x5) bt Simona Halep (ROM x12) 6-3, 6-3 Leylah Fernandez (CAN) bt Angelique Kerber (GER x16) 4-6, 7-6 (7/5), 6-2Barbora Krejcikova (CZE x8) bt Garbine Muguruza (ESP x9) 6-3, 7-6 (7/4)Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Elise Mertens (BEL x15) 6-4, 6-1.