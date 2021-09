New York, Sept 9 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Sep, 2021 ) :Paths to the US Open women's semi-finals (x denotes seed): Leylah Fernandez (CAN) RD128: bt Ana Konjuh (CRO) 7-6 (7/3), 6-2 RD64: bt Kaia Kanepi (EST) 7-5, 7-5 RD32: bt Naomi Osaka (JPN x3) 5-7, 7-6 (7/2), 6-4 RD16: bt Angelique Kerber (GER x16) 4-6, 7-6 (7/5), 6-2 QF: bt Elina Svitolina (UKR x5) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) Aryna Sabalenka (BLR x2) RD128: bt Nina Stojanovic (SRB) 6-4, 6-7 (4/7), 6-0 RD64: bt Tamara Zidansek (SLO) 6-3, 6-1 RD32: bt Danielle Collins (USA x26) 6-3, 6-3 RD16: bt Elise Mertens (BEL x15) 6-4, 6-1 QF: bt Barbora Krejcikova (CZE x8) 6-1, 6-4 Emma Raducanu (GBR) RD128: bt Stefanie Voegele (SUI) 6-2, 6-3 RD64: bt Zhang Shuai (CHN) 6-2, 6-4 RD32: bt Sara Sorribes Tormo (ESP) 6-0, 6-1 RD16: bt Shelby Rogers (USA) 6-2, 6-1 QF: bt Belinda Bencic (SUI x11) 6-3, 6-4 Maria Sakkari (GER x17) RD128: bt Marta Kostyuk (UKR) 6-4, 6-3 RD64: bt Katerina Siniakova (CZE) 6-4, 6-2 RD32: bt Petra Kvitova (CZE x10) 6-4, 6-3RD16: bt Bianca Andreescu (CAN x6) 6-7 (2/7) 7-6 (8/6), 6-3QF: bt Karolina Pliskova (CZE x4) 6-4, 6-4.