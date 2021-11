Wales v Australia teams for rugby Test

Cardiff, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Nov, 2021 ) :Teams for one-off rugby union Test between Wales and Australia at Principality Stadium in Cardiff on Saturday (kick-off 1730 GMT): Wales (15-1) Liam Williams; Louis Rees-Zammit, Nick Tompkins, Uilisi Halaholo, Josh Adams; Dan Biggar, Tomos Williams; Aaron Wainwright, Taine Basham, Ellis Jenkins (capt); Seb Davies, Adam Beard; Tomas Francis, Ryan Elias, Wyn Jones Replacements: Elliot Dee, Gareth Thomas, Dillon Lewis, Ben Carter, Christ Tshiunza, Gareth Davies, Rhys Priestland, Johnny McNicholl Coach: Wayne Pivac (NZL) Australia (15-1) Kurtley Beale; Andrew Kellaway, Len Ikitau, Hunter Paisami, Filipo Daugunu; James O'Connor, Nic White; Rob Valentini, Pete Samu, Rob Leota; Izack Rodda, Rory Arnold; Taniela Tupou, Tolu Latu, James Slipper (capt) Replacements: Folau Fainga'a, Allan Alaalatoa, Angus Bell, Will Skelton, Lachlan Swinton, Tate McDermott, Lalaki Foketi, Tom Wright Coach: Dave Rennie (NZL) Referee: Mike Adamson (SCO).