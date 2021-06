Wales v Denmark Euro 2020 starting line-ups

Starting line-ups for the Euro 2020 last 16 game between Wales and Denmark at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam on Saturday (kick-off 1600 GMT):

Amsterdam, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 last 16 game between Wales and Denmark at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam on Saturday (kick-off 1600 GMT): Wales (4-2-3-1) Danny Ward; Connor Roberts, Joe Rodon, Chris Mepham, Ben Davies; Joe Morrell, Joe Allen; Aaron Ramsey, Dan James, Gareth Bale (capt); Kieffer Moore Coach: Robert Page (WAL) Denmark (3-4-3) Kasper Schmeichel; Andreas Christensen, Simon Kjaer (capt), Jannik Vestergaard; Jens Stryger Larsen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Joakim Maehle; Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard Coach: Kasper Hjulmand (DEN) Referee: Daniel Siebert (GER).