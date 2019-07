Head-to-head record for Serena Williams and Simona Halep ahead of the Wimbledon women's singles final on Saturday

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 12th Jul, 2019 ) :Head-to-head record for Serena Williams and Simona Halep ahead of the Wimbledon women's singles final on Saturday: Simona Halep (ROM x7) v Serena Williams (USA x11) Williams leads 9-1 Grand Slams: Williams leads 3-0 2019 - Australian Open hard R16 Williams 6-1, 4-6, 6-42016 - US Open hard QF Williams 6-2, 4-6, 6-32011 - Wimbledon grass R64 Williams 3-6, 6-2, 6-1