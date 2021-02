Melbourne, Feb 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Feb, 2021 ) :Women's singles seeds announced Friday for the Australian Open, which starts on Monday at Melbourne Park: Women's singles1. Ashleigh Barty (AUS), 2.

Simona Halep (ROU), 3. Naomi Osaka (JPN), 4. Sofia Kenin (USA), 5. Elina Svitolina (UKR), 6. Karolina Pliskova (CZE), 7. Aryna Sabalenka (BLR), 8. Bianca Andreescu (CAN), 9. Petra Kvitova (CZE), 10.

Serena Williams (USA), 11. Belinda Bencic (SUI), 12. Victoria Azarenka (BLR), 13. Johanna Konta (GBR), 14.

Garbine Muguruza (ESP), 15. Iga Swiatek (POL), 16. Petra Martic (CRO), 17. Elena Rybakina (KAZ), 18.

Elise Mertens (BEL), 19. Marketa Vondrousova (CZE), 20. Maria Sakkari (GRE), 21. Anita Kontaveit (EST), 22. Jennifer Brady (USA), 23. Angelique Kerber (GER), 24. Alison Riske (USA), 25. Karolina Muchova (CZE), 26.

Yulia Putintseva (KAZ), 27. Ons Jabeur (TUN), 28. Donna Vekic (CRO), 29. Ekaterina Alexandrova (RUS), 30. Wang Qiang (CHN), 31. Zhang Shuai (CHN), 32. Veronika Kudermetova (RUS).