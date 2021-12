Women's World Cup alpine skiing results following the downhill at Val d'Isere on Saturday

Vald'Isre, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Dec, 2021 ) :Women's World Cup alpine skiing results following the downhill at Val d'Isere on Saturday: 1. Sofia Goggia (ITA) 1min 41.71sec, 2.

Breezy Johnson (USA) 1:41.98, 3. Mirjam Puchner (AUT) 1:42.62, 4. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:43.04, 5. Ilka Stuhec (SLO) 1:43.08, 6. Corinne Suter (SUI) 1:43.14, 7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:43.15, 8.

Nadia Delago (ITA) 1:43.16, 9. Elena Curtoni (ITA) 1:43.23, 10. Michelle Gisin (SUI) 1:43.

32 World Cup standings Downhill: 1. Sofia Goggia (ITA) 300 pts, 2. Breezy Johnson (USA) 240, 3. Mirjam Puchner (AUT) 152, 4.

Corinne Suter (SUI) 145, 5. Ramona Siebenhofer (AUT) 124 Overall1. Sofia Goggia (ITA) 535pts, 2. Mikaela Shiffrin (USA) 525, 3. Petra Vlhova (SVK) 340, 4. Lara Gut (SUI) 298, 5. Breezy Johnson (USA) 293, 6. Federica Brignone (ITA) 256, 7. Mirjam Puchner (AUT) 234, 8. Ramona Siebenhofer (AUT) 227, 9. Elena Curtoni (ITA) 212, 10. Andreja Slokar (SLO) 210