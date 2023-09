World Cup -- Ireland v Romania teams

Eams for the Rugby World Cup Pool B match between Ireland and Romania on Saturday in Bordeaux (kick-off: 1330GMT)

Bordeaux (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Sep, 2023 ) :Teams for the Rugby World Cup Pool B match between Ireland and Romania on Saturday in Bordeaux (kick-off: 1330GMT): Teams (15-1) Ireland Hugo Keenan; Keith Earls, Garry Ringrose, Bundee Aki, James Lowe; Johnny Sexton (capt), Jamison Gibson-Park; Caelan Doris, Peter O'Mahony, Tadhg Beirne; James Ryan, Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Rob Herring, Andrew Porter Replacements: Ronan Kelleher, Jeremy Loughman, Tom O'Toole, Iain Henderson, Josh van der Flier, Conor Murray, Jack Crowley, Robbie Henshaw Coach: Andy Farrell (ENG) Romania Marius Simionescu; Nicolas Onutu, Fonovai Tangimana, Jason Tomane, Tevita Manumua; Hinckley Vaovasa, Gabriel Rupanu; Cristian Chirica (capt), Vlad Neculau, Florian Rosu; Stefan Iancu, Adrian Motoc; Alexandru Gordas, Ovidiu Cojocaru, Iulian Hartig Replacements (16-23): Florin Bardasu, Alexandru Savin, Gheorghe Gajion, Marius Iftimiciuc, Dragos Ser, Alin Conache, Tudor Boldor, Taylor Gontineac Coach: Eugen Apjok (ROM) Referee: Nika Amashukeli (GEO)