World Jr Championship Leg-1 continues

The ITF Pakistan Khawar Hyat Khan Memorial World Junior Championship Leg-1 continued on Wednesday after one-day postponement due to sudden death of junior tennis player from Karachi Zainab Ali Naqvi

ISLAMABAD, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Feb, 2024) The ITF Pakistan Khawar Hyat Khan Memorial World Junior Championship Leg-1 continued on Wednesday after one-day postponement due to sudden death of junior tennis player from Karachi Zainab Ali Naqvi.

As many as 45 players boys and Girls from Kazakhstan, Türkiye, USA, Hongkong, China, Russia, Belarus, Uzbekistan, South Korea, Romania, Switzerland, Sri Lanka and Thailand were participating in the Championships.

A total of 27 Pakistani boys and girls were participating in the Championships.

In Boys Singles Pre-Quarter Finals, Kiagaoge Kang (CHN) beat Howard Chan (HKG) 6-3,6-2; Xiuyuan Guo (CHN) beat Jiwan Park (KOR) 6-3,6-4; Hamza Roman (PAK) beat Ahtesham Humayun(PAK) 6-4,6-1; Ivan Mararov 6-1,6-4; Dong Hyeon Euom (KOR) beat Hamid Israr Gul (PAK) 7-6(3), 6-4; Ahmed Nael Qureshi (PAK) beat Papangkorn Bunyarit(THA) 6-1,6-1; Zhe Jiang (CHN) beat Kieran Lin (USA) 0-6,6-4,6-0; Ju Hun Choo(KOR) beat Ilya Kryukov 7-5,6-0.

In Girls Singles Pre-Quarter Finals, Paramee Tadkaew (THA) beat Sheeza Sajid (PAK) 6-1,6-0; Amna Ali Qayum (PAK) beat Deren Cetinakaya (TUR) 6-1,6-3; Stefaniya Neporent beat Jingke YAN(CHN) 6-3,6-1; Jiaxiaoqi WEN(CHN) w/o Ruslana Ruslanova(KAZ).

In Boys Doubles Pre-Quarter Finals, Dong Hyeon Euom (KOR), Jiwan Park )KOR) beat M. Kashan Tariq, Amir Mazari(PAK) 6-1,6-0; Ege Avci (TUR), Dorukl Elbirlik (TUR) beat Hamza Aasim, M. Salar Khan (PAK) 6-3,6-4; Ahtesham Humayun, M. Haider Ali Rizwan (PAK) beat Par Chandragholica (THA), Kieran Lin (USA) 6-4,6-2; Howard Chan (HKG), Xiuyuan Guo(CHN) beat Papangkorn (THA), Narathip Rueangsri(THA) 6-3,6-1; Bilal Asim, Ahmed Nael Qureshi (PAK) beat Daniil Varaksa, Akmal Arabdjanov(UZB) 6-4,6-1.