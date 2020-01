WTA Auckland Classic day one results

Results from day one of the WTA Auckland Classic tennis tournament on Monday

Auckland, New Zealand, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jan, 2020 ) :results from day one of the WTA Auckland Classic tennis tournament on Monday: Round one Caroline Garcia (FRA x8) bt Taylor Townsend (USA) 5-7, 6-3, 7-5 Coco Gauff (USA) bt Viktoria Kuzmova (SVK) 6-3, 6-1 Daria Kasatkina (RUS) bt Carla Suarez Navarro (ESP) 6-3, 3-6, 6-2 Jil Teichmann (SUI) bt Valentina Ivanov (NZL) 6-4, 6-3Jessica Pegula (USA) bt Catherine Bellis (USA) 6-0, 6-4Tamara Zidansek (SLO) bt Rebecca PETERSON (SWE x6) 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)