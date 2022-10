WTA San Diego Open results - collated

San Diego, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Oct, 2022 ) :results from Monday at the WTA San Diego Open (x denotes seed, Russia and Belarus athletes not allowed to represent their nations over Russian invasion of Ukraine): 1st rd Bianca Andreescu (CAN) bt Liudmila Samsonova 7-6 (7/1), 4-6, 6-2 Coco Vandeweghe (USA) bt Sofia Kenin (USA) 6-1, 1-6, 6-4 Madison Keys (USA) bt Ellen Perez (AUS) 6-1, 6-4 Danielle Collins (USA) bt Caroline Garcia (FRA x7) 6-2, 7-6 (7/4)Martina Trevisan (ITA) bt Mara Camila Osorio (COL) 6-3, 6-4Louisa Chirico (USA) bt Alison Riske (USA) 1-6, 7-5, 7-6 (7/5).