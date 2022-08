WTA San Jose results - 1st lead

San Jos, United States, Aug 2 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Aug, 2022 ) :results from Monday's first day of the WTA event in San Jose, Califorina (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): 1st rd Amanda Anisimova (USA) bt Ashlyn Krueger (USA) 6-2, 7-6 (7/5) Karolna Plskov (CZE x8) bt Katie Boulter (GBR) 1-6, 7-6 (7/5), 6-3 Madison Keys (USA) bt Zhang Shuai (CHN) 6-4, 6-2Daria Kasatkina bt Elena Rybakina (KAZ) 1-6, 6-2, 6-0Taylor Townsend (USA) bt Storm Sanders (AUS) 6-1, 6-4.