WTA/ATP China Open tennis results - collated

Results from the WTA/ATP China Open tennis in Beijing on Tuesday (x denotes seeding):

Beijing, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Oct, 2019 ) :results from the WTA/ATP China Open tennis in Beijing on Tuesday (x denotes seeding): Women 2nd round Alison Riske (USA) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-3, 3-6, 6-4 Ashleigh Barty (AUS x1) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 6-2 Zheng Saisai (CHN) bt Sloane Stephens (USA x13) 6-3, 6-1 Petra Kvitova (CZE x7) bt Kristina Mladenovic (FRA) 6-4, 6-4 Sofia Kenin (USA x15) bt Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3, 6-2 Polona Hercog (SLO) bt Angelique Kerber (GER x10) 6-4, 6-2 Naomi Osaka (JPN x4) bt Andrea Petkovic (GER) 6-2, 6-0 Darya Kasatkina (RUS) bt Aryna Sabalenka (BLR x12) 6-4, 7-6 (7/5) Caroline Wozniacki (DEN x16) bt Christina McHale (USA) 6-4, 6-0 Men 1st round Dominic Thiem (AUT x1) bt Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-1 Andy Murray (GBR) bt Matteo Berrettini (ITA x8) 7-6 (7/2), 7-6 (9/7) Fabio Fognini (ITA x6) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-4, 4-6, 7-6 (8/6) John Isner (USA) bt Gael Monfils (FRA x7) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3 Nikoloz Basilashvili (GEO) bt Guido Pella (ARG) 6-4, 7-6 (7/3) Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt Dusan Lajovic (SRB) 4-6, 6-3, 6-4 Felix Auger-Aliassime (CAN) bt Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-3, 6-4Sam Querrey (USA) bt Roberto Bautista (ESP x5) 7-6 (7/2), 4-1 abandonDiego Schwartzman (ARG) bt Fernando Verdasco (ESP) 6-4, 3-6, 6-3