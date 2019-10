WTA/ATP China Open tennis results - collated

Collated results from the WTA/ATP China Open tennis in Beijing on Thursday (x denotes seeding)

Women 3rd round Bianca Andreescu (CAN x5) bt Jennifer Brady (USA) 6-1, 6-3 Naomi Osaka (JPN x4) bt Alison Riske (USA) 6-4, 6-0 Darya Kasatkina (RUS) bt Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 6-3 Caroline Wozniacki (DEN x16) bt Katerina Siniakova (CZE) 7-5, 6-4 Men 2nd round Alexander Zverev (GER x2) bt Felix Auger Aliassime (CAN) 6-3, 6-1 John Isner (USA) bt Dan Evans (GBR) 7-6 (7/3), 7-5Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 4-6, 6-3, 6-2Sam Querrey (USA) bt Diego Schwartzman (ARG) 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-3