Rain wind thundershower likely in Capital 27 Aug 2020

Pakistan Meteorological Department (PMD) Thursday forecast rain wind/thundershowers in Islamabad, Upper Punjab, Upper Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan and Kashmir during next 24 hours

Pakistan Meteorological Department (PMD) Thursday forecast rain wind/thundershowers in Islamabad, Upper Punjab, Upper Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan and Kashmir during next 24 hours.

While, more rain-thunderstorm also expected at isolated places in coastal areas of Sindh and eastern Balochistan.

Widespread rain-thundershowers (with isolated heavy falls) occurred in Punjab, Kashmir, Balochistan, Khyber Pakhtunkhuwa and Gilgit-Baltistan.

Rainfall(mm): Punjab: Gujranwala 95, Sialkot (City 84, Airport 35), Jhelum 78, Kot Addu 53, Murree 46, T. T Singh, D. G Khan 30, Chakwal 27, Lahore )Airport 23, City 19), Sahiwal 23, Noorpur Thal 20, Attock 19, Narowal 15, Gujrat 12, Faisalabad, M. B.

Din 10, Rawalpindi (Chaklala 10, Shamsabad 02), Kasur 09, Islamabad (Zero Point 08, Airport 06, Bokra 02, Golra 01), Joharabad, Okara 07, Karor (Layyah) 05, Rahim Yar Khan 04, Khanpur 03, Multan, Sargodha 02, Sindh: Mohenjo-Daro 100, Jaccobabad 60, Larkana 57, Paddidan 31, Dadu 07, Karachi (Landhi 06, University Road 05, Masroor Base 04, Jinnah Airbase, North Karachi 03, Sarjani, Old Area A/P, Faisal Base, Gulshan-e-Hadeed 02, Saddi Town, Kemari, Nazimabad 01), Sukkur, Badin 06, Mithi, Sakrand 03, Shaheed Benazirabad 01, Kashmir: Kotli 82, Rawalakot 27, Garhi Dupatta 18, Muzaffarabad ( Airport 12, City 07), Balochistan: Sibbi 74, Barkhan 42, Kuhuzdar 19, Zhob 12, Lasbella 03, Kalat 02, Khyber Pakhtunkhwa: Malamjabba 20, Saidu Sharif 08, Kalam 04, Kakul, Balakot 03, Peshawar (City 02, Airport 01), Gilgit-Baltistan: Gupis 08, Gilgit, Bagrote 07, Hunza 05, Astore 04, Skardu, Mirkhani 03, Bunji 01.

Maximum temperature's recorded in (C): Bhakkar 39C and Nokkundi 38C.