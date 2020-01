ATP-WTA Adelaide International results

Results on day seven of the ATP-WTA Adelaide International at Memorial Drive (x denotes seed): Men's singles Final Andrey Rublev (RUS x3) bt Lloyd Harris (RSA) 6-3, 6-0 Women's singlesFinalAshleigh Barty (AUS x1) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 7-5

Adelaide, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jan, 2020 ) :results on day seven of the ATP-WTA Adelaide International at Memorial Drive (x denotes seed): Men's singles Final Andrey Rublev (RUS x3) bt Lloyd Harris (RSA) 6-3, 6-0 Women's singlesFinalAshleigh Barty (AUS x1) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 7-5